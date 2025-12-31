Stop a botti petardi e fuochi d' artificio | l' ordinanza è in vigore fino al 7 gennaio

Il Comune di Forlimpopoli ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio dal 31 dicembre al 7 gennaio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante i festeggiamenti di Capodanno e nei giorni successivi. La misura rimane in vigore fino al 7 gennaio, contribuendo a preservare l’ordine pubblico e la tranquillità della comunità durante il periodo festivo.

Il Comune di Forlimpopoli ha emanato un’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici, dal 31 dicembre al 7 gennaio, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno e i giorni seguenti. Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di garantire la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

