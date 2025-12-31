Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano avrebbe detto | Voglio stare più vicino a mio figlio

Stefano De Martino ha espresso il desiderio di spostare la conduzione di Affari Tuoi da Roma a Milano, motivato dalla volontà di essere più vicino al figlio Santiago. La scelta riflette l’importanza di trovare un equilibrio tra impegni professionali e famiglia, avvicinando il conduttore alla sua vita privata senza alterare significativamente il percorso del programma. La decisione potrebbe influire sulla produzione e sulla programmazione futura.

Stefano De Martino vorrebbe spostare Affari Tuoi da Roma a Milano per stare vicino al figlio Santiago. Il conduttore avrebbe chiesto alla Rai di trasferire il gioco dei pacchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul furto del Rolex: “In Lombardia rubano, lo so” Leggi anche: Ad Affari Tuoi record di vincite nelle ultime puntate, Stefano De Martino: “C’avete un culo ultimamente…” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di Stefano del suo libro: Sono single, ma il gossip su De Martino si riaccende; Verissimo, Rocio Munoz Morales torna a parlare della separazione con Raul Bova, ma ignora le foto con Stefano De Martino; Stefano De Martino, la nuova casa a Milano: il loft stile industriale, i mobili a parete e la lampada da 4mila euro; Il 2026 sarà davvero l’anno di Stefano De Martino: ecco perché. Stefano De Martino, la scelta su Affari Tuoi che potrebbe cambiare tutto - Stefano De Martino avrebbe chiesto di poter registrare le puntate di “Affari Tuoi” a Milano, anziché a Roma: l’indiscrezione ... dilei.it

Ballando con le stelle e Affari Tuoi, traslochi in vista: De Martino cambia città (c’entra Belen) - Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuovo studio: Milly Carlucci resta a Roma, De Martino punta Milano ... libero.it

Stefano De Martino 'dimentica' Affari Tuoi e si lancia in un nuovo spettacolo tutto suo: dove vederlo gratis - Stefano De Martino debutta nel varietà digitale con uno show tra ironia, musica e racconto personale, portando il teatro sullo schermo. libero.it

«Evviva Stefano De Martino: dalle 20. 40 alle 21. 30 nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi e spensieratezza». Sono proprio queste le parole che Eleonora Giorgi aveva detto durante un’intervista a Vanity Fair - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.