stefano de martino la scelta su affari tuoi che potrebbe cambiare tutto

Stefano De Martino potrebbe apportare un cambiamento importante a Affari Tuoi nel 2026. Secondo indiscrezioni, avrebbe richiesto alla Rai di trasferire le registrazioni dalla sede storica di Roma, al Teatro delle Vittorie, a Milano. Questa possibile mossa potrebbe influenzare il futuro del programma, segnando un nuovo capitolo nella sua storia e nel panorama televisivo italiano.

Come si preannuncia il 2026? Potrebbe essere un anno ricco di cambiamenti. Proprio così: stando alle indiscrezioni trapelate, secondo Giuseppe Candela, Stefano De Martino avrebbe chiesto alla Rai di “spostare” la registrazione di Affari Tuoi da Roma (dallo storico Teatro delle Vittorie) a Milano. Il motivo? Personale, dal momento in cui a Milano vive il figlio Santiago con la mamma, Belen Rodriguez. Ma procediamo per punti. Stefano De Martino vuole spostare Affari Tuoi a Milano. Nella rubrica “C’è Chi dice.” di Chi, Giuseppe Candela ha scritto del desiderio di Stefano De Martino di cambiare lo studio di registrazione di Affari Tuoi per stare più vicino alla sua famiglia, nello specifico al figlio Santiago, che abita infatti a Milano con la mamma. 🔗 Leggi su Dilei.it

