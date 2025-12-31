Stefano De Martino chiede di spostare Affari Tuoi | ecco perché
Stefano De Martino ha proposto di spostare la produzione di Affari Tuoi da Roma a Milano. La richiesta nasce da esigenze organizzative e logistiche, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del programma. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe avere ripercussioni sulla programmazione e sulla produzione del quiz televisivo. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni ufficiali dietro questa proposta.
Presto Affari tuoi potrebbe subire un trasloco da Roma a Milano a seguito di una richiesta di Stefano De Martino. Ma questa trasmissione non sarà l'unica a cambiare studio: cambiamento in arrivo anche per Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
