Stefano De Martino ha proposto di spostare la produzione di Affari Tuoi da Roma a Milano. La richiesta nasce da esigenze organizzative e logistiche, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del programma. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe avere ripercussioni sulla programmazione e sulla produzione del quiz televisivo. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni ufficiali dietro questa proposta.

Presto Affari tuoi potrebbe subire un trasloco da Roma a Milano a seguito di una richiesta di Stefano De Martino. Ma questa trasmissione non sarà l'unica a cambiare studio: cambiamento in arrivo anche per Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino chiede di spostare Affari Tuoi: ecco perché

Leggi anche: Stop ad Affari Tuoi, ecco perché il programma di Stefano De Martino si ferma il 16 novembre

Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza, la verità su Stefano De Martino: “Ecco perché Affari Tuoi viene tagliato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affari tuoi, De Martino infuriato: Chiamiamo la polizia. E il Dottore dimezza la vincita mostruosa di Camilla; Affari Tuoi, De Martino terzo incomodo imbarazza gli sposi: Da quanto..?. E Rosy emozionata vince a sorpresa; Affari tuoi, gaffe imperdonabile: De Martino scambiato per Enrico Papi: La indovino con una, poi la vincita inattesa; Affari tuoi, caos e lite finale tra Giancarlo e la moglie: interviene De Martino e Ballerina minaccia il Dottore.

Stefano De Martino ed un amore che non si archivia: di chi é ancora innamorato - Non è un sentimento acceso, non è una dichiarazione pronta a esplodere. 361magazine.com