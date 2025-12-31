Stefani | Sociale e sanità sono le richieste della gente Lega come Cdu-Csu? Ogni territor

L'interesse crescente per temi sociali e sanitari riflette le priorità della cittadinanza. La Lega, pur mantenendo una posizione moderata, si confronta con le dinamiche territoriali e con altri schieramenti politici come la Cdu-Csu. In questo contesto, il ruolo di figure come il vicesegretario federale assume importanza nel delineare un’immagine equilibrata e coerente del partito.

AGI – Faccia da bravo ragazzo, mai una parola fuori posto, volto di una Lega ultra-moderata e vicesegretario federale della Lega agli antipodi rispetto a colleghi di partito come Roberto Vannacci. Si è imposto alle Regionali del Veneto con un risultato talmente netto che in molti, alle prime proiezioni dello spoglio, avevano pensato si trattasse di un errore. Per Alberto Stefani il 2025 sarà un anno da incorniciare. Ma non mancano le sfide. Una su tutte, essere all’altezza del suo predecessore, Luca Zaia. Governatore, iniziamo con un facile bilancio: cosa le resterà di questo 2025? “È stato un anno a stretto contatto con il territorio. 🔗 Leggi su Agi.it

Stefani, il 25 dicembre a Sant’Egidio: «È giusto essere tra chi ha bisogno d'aiuto» - Primo Natale istituzionale per Stefani, che sceglie Padova e Sant’Egidio per un gesto di prossimità sociale, rafforzando il dialogo con volontariato e fragilità come cifra iniziale della sua presidenz ... padovaoggi.it

Stefani mette il sociale al centro e apre il suo mandato rompendo il protocollo - Proposta irrituale del neo Presidente che chiede all'aula di approvare nei prossimi sei mesi la legge sul caergiver presentata dall'opposizione: «Non cerco visibilità ma risultati per il Veneto. padovaoggi.it