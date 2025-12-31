Statale 495 strada della morte | La più pericolosa dell’Emilia Nuovo velox regalo di Natale Sindaci anti-strage in campo

La statale 495 di Codigoro, nota come strada della morte, sarà dotata di un nuovo autovelox, confermando l’impegno delle autorità per la sicurezza. Sindaci locali, tra cui Flavio Tosi, esprimono soddisfazione per questa misura, considerata un passo importante nella riduzione dei rischi lungo questa strada considerata tra le più pericolose dell’Emilia. La decisione arriva dopo un lungo dibattito e rappresenta un intervento concreto per tutelare automobilisti e residenti.

"Ce l'abbiamo fatta", esulta Flavio Tosi, sindaco di Fiscaglia. Il via libera della prefettura dell' autovelox che verrà collocato sulla strada della morte, la statale 495 di Codigoro che collega Argenta con Adria (Rovigo), è il più bel regalo di Natale. "Abbiamo ottenuto l'ok, l'impianto verrà messo in un punto dove sono avvenuti incidenti, alcuni mortali. Era un nostro cavallo di battaglia, ci abbiamo creduto. Sempre". Nonostante la burocrazia. "Devo dire – riprende – che ho trovato una positiva collaborazione di Anas che gestisce la strada fino a qualche anno fa della Provincia". Il dispositivo all'altezza del cimitero di Migliaro.

