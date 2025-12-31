Stasera Mattarella parla agli italiani

Questa sera alle 20.30, il Presidente Sergio Mattarella si rivolgerà agli italiani con il suo undicesimo messaggio di fine anno. Un momento di riflessione e di ascolto, durante il quale il Presidente condividerà pensieri e considerazioni sul percorso del Paese e le sfide future. L’intervento rappresenta un’occasione per mantenere un contatto diretto e rappresenta un momento importante nel calendario istituzionale.

9.40 Sergio Mattarella terrà questa sera, alle 20.30, il suo undicesimo messaggio di fine anno agli italiani. Il Capo dello Stato parlerà per circa 15 minuti, a reti tv unificate. Tra i temi del suo discorso, secondo alcune anticipazioni, la necessità di una nuova coesione sociale, in un tempo di divisioni e disuguaglianze, una particolare attenzione ai giovani e al loro futuro, e un appello alla partecipazione alla vita della Repubblica, che compie 80 anni.

