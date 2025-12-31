Stasera il concertone di Silvestri Restrizioni e piano per la sicurezza
Stasera si tiene il concertone con Daniele Silvestri a Scandicci. Per garantire un evento sicuro, sono state adottate specifiche restrizioni e misure di sicurezza. È importante seguire le indicazioni fornite per un’esperienza tranquilla e senza inconvenienti. Alle ore 22, Silvestri salirà sul palco per il tradizionale brindisi di fine anno, contribuendo a chiudere l’anno con musica e convivialità.
Stasera è la notte del concertone: istruzioni per l’uso. Daniele Silvestri è arrivato in città e alle 22 salirà sul palco per accompagnare Scandicci verso il capodanno. Piazza Resistenza è uno dei luoghi della festa fiorentina con l’esibizione del cantautore romano. L’amministrazione ha predisposto un servizio di sicurezza accurato per circoscrivere la piazza e dare assistenza in caso di necessità. Un cordone di agenti tra polizia municipale, e un servizio straordinario predisposto dai carabinieri della compagnia di Scandicci servirà all’ordine pubblico, punti di soccorso e squadre di volontari nell’area del concerto garantiranno l’intervento in caso di necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
