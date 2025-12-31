Stasera i rifiuti restano in casa Domani è festa

Stasera i rifiuti devono rimanere in casa in vista della festa di domani. Le indicazioni sulla sospensione della raccolta durante le festività natalizie sono state utili, ma non sempre rispettate, con rifiuti ancora esposti e cestini pieni. È importante seguire le disposizioni per mantenere ordine e pulizia, evitando problemi di accumulo che potrebbero ripresentarsi nei giorni di festa.

Le raccomandazioni sulla raccolta interrotta durante le vacanze natalizie sono servite fino a un certo punto, con rifiuti esposti malgrado il mancato passaggio fosse stato annunciato e cestini stracolmi: ora il problema potrebbe riproporsi. Il 2026 infatti inizia di giovedì, giornata festiva. Stasera nessuno dovrà dunque esporre sacchi, mastelli e cassonetti: in tutti i Comuni gestiti da Aemme Linea Ambiente infatti il primo dell'anno gli operatori addetti alla raccolta non saranno in servizio. A Canegrate, Castellanza, Legnano, Magnago, Parabiago e Rescaldina le mancate raccolte di domani saranno posticipate a venerdì, quando saranno raccolti anche i rifiuti già in programma per quel giorno.

