Stangata sul fumo | il conto più salato è per il trinciato che sale di 50 centesimi

A partire dall’1 gennaio 2026, i prezzi del tabacco subiranno un aumento legato alle nuove disposizioni della manovra finanziaria del governo Meloni. In particolare, il trinciato di sigarette vedrà un incremento di 50 centesimi, con conseguenti ripercussioni sui consumatori. Questa variazione rappresenta l’ultimo di una serie di adeguamenti fiscali che influenzano il settore del tabacco, determinando un aumento complessivo dei costi per i fumatori italiani.

ROMA – Brutte notizie per i fumatori. Il 2026 si apre con nuovi rincari al tabaccaio. La manovra finanziaria del governo Meloni fa scattare gli aumenti dall’1 gennaio. È l’inizio di un piano triennale di adeguamento fiscale. Il prezzo del pacchetto salirà subito. Si stima un rincaro medio di 15 centesimi già da domani. L’obiettivo è arrivare a un aumento complessivo di circa 40 centesimi entro il 2028. Le accise, infatti, passano a 32 euro al chilo per quest’anno. Paga il conto più salato chi usa il tabacco sciolto. Per il trinciato l’aumento è netto: circa 50 centesimi in più a busta dal primo dell’anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

