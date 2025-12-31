stadio torri pronto per il nuovo anno

Lo Stadio Torri di Modena si prepara ad accogliere il nuovo anno, confermandosi come uno dei principali impianti sportivi per il baseball e il softball in Italia. Rinnovato e di alta qualità, rappresenta un punto di riferimento per il panorama sportivo modenese e nazionale, contribuendo allo sviluppo e alla promozione di queste discipline nella regione.

Bellissimo regalo di fine anno per il mondo del baseball e softball modenese. Modena città dello sport si riconferma ai massimi livelli tecnici e impiantistici, proponendo come gioiello il nuovo " Torri ", tra i migliori stadi a livello nazionale. Dopo due lunghi anni di attesa col cantiere che sembrava non terminare mai, è arrivato il traguardo di fine lavori. Un grande sogno realizzato per tutto il movimento del batti e corri, nato cresciuto al massimo, sfruttando i fondi speciali del Pnrr, per un progetto ambizioso, di interesse nazionale, del valore di 4 milioni di euro. Lo stadio Torri sarà fruibile e disponibile per un grande bacino di utenza sportiva: con una nuova grande sinergia tra Modena Baseball, Federazione Baseball e Softball Italia, la città ora è pronta e preparata a ospitare le nazionali azzurre di tutte le categorie maschili e femminili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

