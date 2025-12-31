Sport in tv oggi mercoledì 31 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il riepilogo degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 31 dicembre. Troverai gli orari e il dettaglio completo delle trasmissioni televisive e in streaming, per seguire al meglio le competizioni di questa giornata di fine anno. Tra atletica e altri sport, scopri come e dove vedere gli eventi più importanti, aggiornati in tempo reale.

Oggi mercoledì 31 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’anno ci saluterà con i due abituali eventi di atletica su strada: la BOclassic a Bolzano con la presenza di Nadia Battocletti e la We Run Rome nella Capitale. Gli appassionati delle discipline invernali potranno divertirsi con il Tour de Ski (spazio alle 5 km mass start a Dobbiaco) e la Tournée dei Quattro Trampolini (qualificazioni a Garmisch), senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. Ad arricchire il piatto di San Silvestro ci sarà anche il calcio con i quattro incontri validi per la fase a gironi della Coppa d’Africa ( Guinea Equatoriale -Algeria e Sudan-Burkina Faso alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi mercoled236 31 dicembre orari e programma completo come vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 31 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sport in tv oggi mercoledì 24 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 24 dicembre 2025; Stasera in tv mercoledì 24 dicembre | Una poltrona per due; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 31 dicembre 2025.

sport tv oggi mercoled236Sport in tv oggi (martedì 30 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 30 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it

sport tv oggi mercoled236Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 28 dicembre 2025: serie A, coppa d'Africa e slalom donne - Il meglio dello sport dal calcio allo sci alpino passando per basket e rugby in diretta TV ... sport.virgilio.it

Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 20 dicembre: anticipi di A, B e C poi Super G donne e discesa maschile - Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi: calcio, pallavolo, sci alpino, basket, tennis e altri eventi da non perdere. sport.virgilio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.