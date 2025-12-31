Sport in tv oggi mercoledì 31 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco il riepilogo degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 31 dicembre. Troverai gli orari e il dettaglio completo delle trasmissioni televisive e in streaming, per seguire al meglio le competizioni di questa giornata di fine anno. Tra atletica e altri sport, scopri come e dove vedere gli eventi più importanti, aggiornati in tempo reale.

Oggi mercoledì 31 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L'anno ci saluterà con i due abituali eventi di atletica su strada: la BOclassic a Bolzano con la presenza di Nadia Battocletti e la We Run Rome nella Capitale. Gli appassionati delle discipline invernali potranno divertirsi con il Tour de Ski (spazio alle 5 km mass start a Dobbiaco) e la Tournée dei Quattro Trampolini (qualificazioni a Garmisch), senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. Ad arricchire il piatto di San Silvestro ci sarà anche il calcio con i quattro incontri validi per la fase a gironi della Coppa d'Africa ( Guinea Equatoriale -Algeria e Sudan-Burkina Faso alle 17.

