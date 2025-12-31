SpongeBob, noto protagonista dei cartoni animati, ha conquistato non solo i più giovani ma anche diverse generazioni di spettatori. Dal cinema con il nuovo film

Al cinema dal 1° gennaio con il nuovo lungometraggio, Un'avventura da pirati, la spugna più famosa sullo schermo mette d'accordo tutti: ecco qual è il suo segreto. SpongeBob, un nome che tutti, grandi o piccoli, conosciamo, anche senza conoscere la serie animata originale. Un personaggio subito riconoscibile, e soprattutto amato. Complici l'umorismo semplice ma anche stratificato, le forme e i colori che saltano all'occhio, il ritmo frenetico e vivace delle battute: sono tante le caratteristiche che hanno fatto la fortuna della saga. Un franchise nato nel 1996 in seguito alla cancellazione della serie animata La vita moderna di Rocko, da un'idea di Stephen Hillenburg, dal suo libro The Intertidal Zone per insegnare agli studenti la vita sottomarina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

SpongeBob non è solo "per bambini": ecco perché parla a tre generazioni diverse

