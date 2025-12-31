Speciale Capodanno in TV | l’elenco completo dei cantanti su Rai1 e Canale 5

Ecco l’elenco completo dei cantanti e degli artisti che animeranno il tradizionale spettacolo di Capodanno in TV su Rai1 e Canale 5. Quest’anno, Marco Liorni e Federica Panicucci condurranno le serate, offrendo un intrattenimento di qualità per accogliere il nuovo anno. Di seguito, tutte le informazioni sugli artisti coinvolti e gli eventi previsti durante la notte di San Silvestro.

Anche quest’anno il Capodanno in TV parla chiaro e punta su due certezze assolute. Marco Liorni e Federica Panicucci sono stati nuovamente scelti per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno, confermandosi volti di riferimento della notte di San Silvestro. Rai1 e Canale 5 rilanciano così i loro format più rodati, L’Anno Che Verrà e Capodanno In Musica, entrambi in diretta ma da piazze diverse. Rai1, Marco Liorni conduce L’Anno Che Verrà da Catanzaro. Su Rai1 sarà Marco Liorni a guidare L’Anno Che Verrà, in diretta da Catanzaro. Il programma andrà in onda subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e proporrà una lunga maratona musicale pensata per un pubblico trasversale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Speciale Capodanno in TV: l’elenco completo dei cantanti su Rai1 e Canale 5 Leggi anche: Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro su Rai 1 e Canale 5: gli ospiti e i cantanti Leggi anche: Sanremo 2026, svelati i titoli delle canzoni: l’elenco completo dei cantanti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Enrico Brignano, 'Speciale Capodanno' al Sistina di Roma - Reduce dal successo de 'I 7 re di Roma' (attualmente in scena al Teatro Sistina dove vi resterà fino a domenica 23 ... ansa.it Capodanno in musica - Mercoledì 31 dicembre, su Canale 5 Il 31 dicembre vi aspetto per una serata speciale: Capodanno a teatro con lo show Cirilli & Family! Uno spettacolo pieno di energia, emozioni e divertimento… fino allo scoccare del nuovo anno! Aprilia, Teatro Europa Dalle ore 22.00, Speciale “Mezza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.