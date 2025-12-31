Spari contro la finestra di un’abitazione ferito un uomo

Nella serata di ieri, 30 dicembre, ad Anzio si sono verificati dei colpi di arma da fuoco rivolti a un’abitazione in via Jenne. L’accaduto ha provocato il ferimento di un uomo, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Spari ad Anzio. E' accaduto nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, quando colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'indirizzo di una abitazione in via Jenne. Sul posto, una volta scattato l'allarme, è intervenuta la polizia che ora indaga sull'episodio.Tutto è accaduto intorno alle 20.

