Spari contro la finestra di un' abitazione ferito 46enne

Nella serata di ieri, nel comune di Anzio, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro un'abitazione in via Jenne. L'incidente è avvenuto intorno alle 20:00 di martedì 30 dicembre, causando il ferimento di un uomo di 46 anni. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questo episodio.

Spari sul litorale romano nella serata di ieri. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'abitazione in via Jenne ad Anzio intorno alle 20:00 di martedì 30 dicembre. Un uomo di 46 anni, che era all'interno della villetta, è rimasto ferito dalle schegge di vetro della finestra raggiunta.

