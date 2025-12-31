Spari ad Anzio colpi di arma da fuoco in un appartamento | un ferito cosa è successo

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella località di Anzio, si sono verificati spari provenienti da un appartamento, con un colpo che ha danneggiato una finestra. Un uomo è rimasto ferito durante l'incidente. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e identificare eventuali responsabili.

Spari contro un'abitazione ad Anzio, uno fa esplodere una finestra: indagini della polizia di Stato in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

