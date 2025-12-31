Spal tris di buon auspicio dopo il solito gol a freddo

La SPAL conquista una vittoria importante contro l’Adriese, con un risultato di 3-1. Dopo un avvio difficile e un gol subito a freddo, i biancazzurri hanno saputo reagire e trovare il successo con reti di Romagnoli, Luciani e Prezzabile. La partita ha mostrato determinazione e compattezza, segnando un buon punto di partenza nel cammino stagionale.

spal 3 adriese 1 SPAL: Romagnoli (46? Giacomel (72? Luciani), Iglio (60? Chazarreta M.), Stoskovic (45? Mambelli), Dall’Ara (60? Casella), Occhi (45? Mazzali), Cozzari (56? Mazza), Ricci (60? Alcalde), Malivojevic (58? Prezzabile), Carbonaro (53? Senigagliesi), Moretti (68? Chazarreta J.), Piccioni All.: Di Benedetto ADRIESE: Adorni (66? Manzoli), Lolli, Gasparini (8? Badali (60? Nordio), Stalla (46? Benhassine), Bah, Andreoli, Camerotto (46? Neodo), Morelli (68? Montini), Gozzerini (46? Cavallini), Cescon, Zuolo (46? Siviero). All: Busetto Marcatori: 1? Zuolo, 24? Carbonaro, 36? Moretti, 72? Prezzabile Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara Note: ammoniti per l’Adriese Stalla, per la Spal Alcalde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

