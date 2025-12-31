Spaccato il defibrillatore di viale Turati

Ciao LeccoToday, segnaliamo con foto un grave episodio in viale Turati, davanti alla farmacia Braguti. Il defibrillatore, uno strumento fondamentale per intervenire in situazioni di emergenza cardiaca, è stato volutamente spaccato. Questo gesto mette a rischio la sicurezza di chi può trovarsi in difficoltà in quella zona e sottolinea l’importanza di conservare e tutelare strumenti di primo soccorso.

Uomo di 63 anni salvato con massaggio cardiaco e defibrillatore. Il racconto

Sestarete TV - Canale 81. . ”Ritrovato nel giorno di Santa Lucia” Il defibrillatore rubato durante la tradizionale “spaccata” dei carri è tornato al suo posto grazie al lavoro dei carabinieri di Belpasso #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook

