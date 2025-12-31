Spaccato il defibrillatore di viale Turati
Ciao LeccoToday, segnaliamo con foto un grave episodio in viale Turati, davanti alla farmacia Braguti. Il defibrillatore, uno strumento fondamentale per intervenire in situazioni di emergenza cardiaca, è stato volutamente spaccato. Questo gesto mette a rischio la sicurezza di chi può trovarsi in difficoltà in quella zona e sottolinea l’importanza di conservare e tutelare strumenti di primo soccorso.
Ciao LeccoToday,Segnalo (con foto) il gravissimo fatto avvenuto in viale Turati: davanti alla farmacia Braguti è stato spaccato il prezioso defibrillatore che era lì posizionato con allo scopo di salvare delle vite umane. È proprio vero che il rispetto per il prossimo non è più all'ordine del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
