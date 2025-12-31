Sorpreso in flagrante e bloccato a terra dai proprietari | 18enne arrestato
Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare un'auto. I proprietari, accortisi della situazione, sono intervenuti e lo hanno immobilizzato, impedendo la fuga. L’arresto si è svolto sul posto, senza ulteriori complicazioni. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare la proprietà privata e la rapidità delle reazioni in situazioni di reato.
Niente fuga, niente alibi: a bloccarlo sarebbero stati direttamente i proprietari dell’auto, che lo avrebbero sorpreso mentre stava rubando dall’abitacolo. È finita così, nella serata di ieri, la vicenda che ha portato all’arresto di un 18enne tunisino, senza fissa dimora, irregolare sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
