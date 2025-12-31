Sono la figlia di Donald Trump voglio il test del dna La richiesta dalla Turchia
Una donna in Turchia ha richiesto un test del DNA, affermando di essere la figlia di Donald Trump. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e solleva interrogativi sulle sue motivazioni e sulla veridicità della dichiarazione. La richiesta, ancora non confermata, rappresenta un episodio curioso che suscita interesse sia sul piano personale che pubblico.
La notizia avrebbe del clamoroso e arriva dalla Turchia. Una donna sostiene di essere la figlia del presidente americano Donald Trump. Si chiama Necla Ozmen, 55 anni, e ha chiesto un test del Dna ai tribunali di entrambi i Paesi. Vari media turchi ne parlano e pubblicano le foto di Ozmen. Lei si. 🔗 Leggi su Today.it
