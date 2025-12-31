Solo il realismo può salvare l’Europa dai guasti della mitologia green

Solo un approccio realistico può guidare l’Europa verso soluzioni efficaci, evitando illusioni e rischi derivanti da credenze infondate. Nel contesto di un panorama ideologico caratterizzato da mancanza di meccanismi di retroazione, è fondamentale basare le politiche ambientali su dati concreti e analisi razionali. Solo così si potranno affrontare realmente le sfide del cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile, lontano da miti e false aspettative.

Un connotato essenziale del mondo nuovo che disegna il paesaggio ideologico di massa è che questo nostro mondo non possiede dei meccanismi di retroazione. È quel che accade con le slitte trainate dai cani: non si può far retromarcia, occorre girare in tondo, con spreco di immense fatiche per retrocedere di qualche decina di metri. È quel che accade oggi con l'intreccio dell'ideologia neo regolatrice (sempre dall'alto e senza principio di sussidiarietà) e l'irrealismo del pensiero energetico dominante. Bisogna ritornare alla compartecipazione dei soggetti attivi sui mercati, anziché colpirli con regole che non hanno contribuito a formulare.

