Solite polemiche contro i morti e… il nazismo di Kanye West Cronache dei deliri natalizi a sinistra

In questo articolo si analizzano le recenti polemiche legate a temi come il ricordo di Sergio Ramelli e le dichiarazioni di figure pubbliche come Kanye West, evidenziando come anche durante le festività natalizie si continuino a scatenare dibattiti e controversie politiche. Un’attenzione particolare viene rivolta alle reazioni di diverse realtà, evidenziando come i momenti di festa spesso coincidano con confronti accesi su memoria, storia e valori condivisi.

Roma, 31 dic – A Natale siamo tutti più buoni, dicevano. Tranne la Cgil di Nardò, per cui nemmeno il periodo più gioioso dell’anno ha impedito l’ennesima crociata contro la memoria di Sergio Ramelli, a cui l’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe ‘Pippi’ Mellone ha deciso di intitolare una scuola precedentemente anonima, in segno di memoria condivisa e onore alla sua giovane vita. O forse alticci. Devono aver infatti esagerato tra cenone e pranzo di Natale quelli dell’ Anpi di Reggio Emilia, che dopo i pericolosissimi volantini dati nelle scuole dai militanti del Blocco Studentesco, hanno trovato un nuovo nemico: Kanye West. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Solite polemiche contro i morti e… il nazismo di Kanye West. Cronache dei deliri natalizi a sinistra Leggi anche: Violenza contro le donne: nuovi deliri della sinistra contro Roccella e Nordio. FdI: polemiche insulse Leggi anche: Come funziona la vendita dei biglietti per il concerto di Kanye West alla RCF Arena Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Radio Spazio. . L'Udinese pareggia 1-1 con la Lazio, non senza le solite polemiche... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.