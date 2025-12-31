SoftBank ha aumentato la propria partecipazione in OpenAI all’11 per cento, consolidando il suo interesse nel settore dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da CNBC, l’azienda giapponese ha completato la seconda fase di un investimento complessivo di 41 miliardi di dollari, uno dei più significativi nel settore tecnologico privato. Questa operazione riflette l’importanza crescente dell’IA negli investimenti strategici di SoftBank.

SoftBank sale all’11 per cento di OpenAI dimostrando di voler puntare sempre di più sull’IA. Come ha riportato Cnbc, citando fonti a conoscenza dell’operazione, il gigante giapponese ha completato la seconda fase di un investimento complessivo da 41 miliardi di dollari, uno dei più grandi di sempre nel settore tecnologico per quanto riguarda i privati. Il finanziamento segna dunque il culmine di una strategia di riallineamento radicale da parte del gruppo di Masayoshi Son, negli ultimi anni orientato verso l’intelligenza artificiale. Fonti americane hanno precisato che 30 miliardi provengono dal fondo Vision Fund di SoftBank, mentre i restanti 11 da investitori terzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - SoftBank aumenta la sua partecipazione in OpenAI

Leggi anche: Elliott aumenta la sua partecipazione in Barrick

Leggi anche: “La sua ansia aumenta. La stiamo incoraggiando a prendersi cura della sua salute fisica e mentale”: la famiglia di Ariana Grande è molto preoccupata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Softbank: porta partecipazione in OpenAI all'11% - Il gigante giapponese degli investimenti tecnologici SoftBank ha annunciato che la sua partecipazione ... ilsole24ore.com