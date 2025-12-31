La nazionale italiana di softball Elite si prepara per i prossimi Mondiali, con un training camp in Messico. L’head coach Craig Montvidas ha annunciato le convocazioni, che coinvolgono cinque atlete, in vista della prima fase del torneo prevista a giugno in Repubblica Ceca. Questo passo rappresenta un momento importante nel percorso di preparazione delle azzurre per la competizione internazionale.

L’head coach della nazionale di softball Elite, Craig Montvidas, ha diramato le convocazioni per il training camp che vedrà le azzurre impegnate in Messico, in vista della prima fase del Mondiale a giugno in Repubblica Ceca. Sono 22 le ragazze convocate e fra queste ben 5 arrivano dall’ Italposa Forlì: Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto, Alexia Lacatena, Laura Vigna e la giovanissima Julianna Marie Verni. Lanciatrice classe 2004 (nella foto), la scorsa stagione impegnata con Syracuse University e Minot Honeybees, americana naturalizzata italiana lo scorso gennaio, Verni in azzurro ha già disputato e vinto l’Europeo la scorsa estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Softball. Italposa, in cinque verso i Mondiali

Leggi anche: Softball: il calendario della Serie A1 2026. Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa Italia

Leggi anche: Softball, Craig Montvidas: “Siamo partiti col piede giusto. Per i Mondiali? Abbiamo il girone più difficile”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Softball. Italposa, in cinque verso i Mondiali.

Softball. Italposa, in cinque verso i Mondiali - L’head coach della nazionale di softball Elite, Craig Montvidas, ha diramato le convocazioni per il training camp che vedrà le azzurre impegnate in Messico, in vista della prima fase del Mondiale a gi ... sport.quotidiano.net