Sofia Rocchetti l’anno si chiude con un ritiro Nel 2026 si punta a un’ascesa nelle classifiche

Sofia Rocchetti conclude il 2025 con un ritiro durante l'ultimo torneo a Antalya, in Turchia, dove era stata eliminata agli ottavi di finale senza disputare la partita. Per il 2026, la giocatrice si prepara a un nuovo percorso, puntando a migliorare la propria posizione nelle classifiche. Un momento di riflessione e rinascita per Sofia, in vista di una stagione che potrebbe segnare un nuovo sviluppo della sua carriera.

Si è interrotto prematuramente l’ultimo torneo del 2025 di Sofia Rocchetti, sconfitta agli ottavi di finale, ma senza giocare, ad Antalya in Turchia. La tennista, numero 671 delle classifiche mondiali femminili, si era iscritta al W15 di Antalya. La ventitreenne tesserata per il Tennis Tolentino ma nativa di Chiaravalle, è stata costretta a dare forfait contro la giapponese Nanari Katsumi, peggio posizionata in classifica (n°1012 WTA) prima dell’inizio del match valido per gli ottavi di finale. Un ritiro che ha chiuso anzitempo la trasferta turca della marchigiana. Le motivazioni del forfait non sono state rese note, ma la decisione di non scendere in campo testimonia probabilmente un problema fisico o un affaticamento che ha consigliato prudenza alla portacolori del Tennis Tolentino, in vista del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

