Sociale si passa dal 17% al 23% Nessun ritocco per Imu e Irpef

Il bilancio di previsione 2026 prevede un aumento delle risorse dedicate ai servizi sociali, che passano dal 17% al 23%. Nessun intervento è previsto per Imu e Irpef, garantendo stabilità fiscale. Oltre alle opere pubbliche, le principali novità riguardano il rafforzamento e la strutturazione dei servizi sociali, con un impatto zero sui cittadini, favorendo un approccio equilibrato e sostenibile per il territorio.

Oltre alle opere pubbliche le principali novità del bilancio di previsione 2026 riguardano i servizi sociali, che vengono rafforzati e strutturati a impatto zero per le tasche dei cittadini. Sulla parte corrente la spesa per le politiche che guardano alle persone più fragili passa infatti dal 17% dello scorso anno al 23%. A incidere, in questo senso, le risorse programmatiche destinate al contributo per l'affitto: il Comune ha previsto uno stanziamento di 1,2 milioni di euro dal 2026 al 2028 – e cioè 400mila euro l'anno – per aiutare le famiglie in difficoltà, rendendo ricorrente - e eventualmente prorogabile – la misura di supporto al pagamento del canone sul mercato libero.

