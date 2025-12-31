Soccorritrice della Croce Rossa aggredita a Zingonia | Traumi anche psicologici

Una soccorritrice della Croce Rossa di 53 anni è stata aggredita a Zingonia mentre tornava alla sua auto dopo il turno. L'episodio è avvenuto domenica 28 dicembre e ha coinvolto un tentativo di furto e una colluttazione, che ha causato traumi fisici e psicologici alla donna. L’accaduto evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente da chi svolge attività di volontariato e soccorso.

IL CASO. La 53enne, dipendente e volontaria, stava tornando alla sua auto dopo il turno, domenica 28 dicembre: «Ha cercato di sfilarmi lo zaino e mi ha buttata a terra». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

