Smettila di filmare le ragazze sull'autobus | minore accusa 56enne lui lo prende a cinghiate

31 dic 2025

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un minore, accusato di averlo ripreso di nascosto mentre filmava una ragazza sull’autobus. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, evidenziando come comportamenti inappropriati possano degenerare in violenza. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare la privacy e di mantenere comportamenti corretti in spazi pubblici.

Un uomo di 56 anni ha aggredito un minore su un autobus la scorsa sera dopo che questi lo aveva accusato di filmare di nascosto una ragazza sull'autobus. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

