Smettila di filmare le ragazze sull'autobus | minore accusa 56enne lui lo prende a cinghiate

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un minore, accusato di averlo ripreso di nascosto mentre filmava una ragazza sull’autobus. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, evidenziando come comportamenti inappropriati possano degenerare in violenza. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare la privacy e di mantenere comportamenti corretti in spazi pubblici.

