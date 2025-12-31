Smettila di filmare le ragazze sull'autobus | minore accusa 56enne lui lo prende a cinghiate
Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un minore, accusato di averlo ripreso di nascosto mentre filmava una ragazza sull’autobus. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, evidenziando come comportamenti inappropriati possano degenerare in violenza. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare la privacy e di mantenere comportamenti corretti in spazi pubblici.
Un uomo di 56 anni ha aggredito un minore su un autobus la scorsa sera dopo che questi lo aveva accusato di filmare di nascosto una ragazza sull'autobus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Accusa il medico che lo sta visitando di essere “poco professionale” e lo prende a pugni: 24enne denunciato
Leggi anche: L’energia esplosiva di rob nell’inedito “Cento ragazze” a X Factor 2025
Smettila di filmare le ragazze sull'autobus: minore accusa 56enne, lui lo prende a cinghiate.
Dustin: Cerchi sempre di farti uccidere e non deve succedere di nuovo. Smettila di essere egoista, ti prego se vai li morirai. E non posso sopportarlo. Non morire non posso sopportarlo. Non farlo succedere di nuovo ti prego. Non farlo succedere di nuovo. Stra - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.