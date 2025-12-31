Arne Slot ha dichiarato che il Liverpool continuerà a migliorare nel corso della stagione, grazie anche agli acquisti estivi. Secondo l’allenatore, i nuovi giocatori cresceranno nei loro ruoli con il tempo, contribuendo a un progresso costante della squadra. Queste parole sottolineano l’importanza di un percorso di crescita continuo e di una strategia di investimenti mirati per raggiungere obiettivi a lungo termine.

2025-12-31 18:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arne Slot ritiene che il Liverpool continuerà a migliorare con l’avanzare della stagione ed è fiducioso che i suoi acquisti estivi cresceranno nei loro ruoli man mano che aumenteranno la familiarità e la coerenza. I campioni della Premier League sono quarti in classifica in vista dello scontro di giovedì con il Leeds e sono imbattuti da sette partite in tutte le competizioni, con le recenti prestazioni che suggeriscono un graduale ritorno alla forma dopo un inizio turbolento di stagione. Slot ha visto segnali incoraggianti da parte dei nuovi arrivati??come Florian Wirtz e Hugo Ekitike ed è convinto che ci sarà qualcosa in più da loro nella seconda metà della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

