Sinner Goggia e Brignone Una partenza con le stelle

L’inizio del 2024 si presenta ricco di eventi sportivi di rilievo, con protagonisti atleti italiani come Sinner, Goggia e Brignone. Da competizioni internazionali a tornei di prestigio, il calendario comprende appuntamenti di calcio, tennis, rugby, atletica e molto altro, offrendo un quadro completo delle principali sfide in programma nei prossimi mesi. Un’opportunità per seguire da vicino le imprese delle stelle dello sport italiano e internazionale.

GENNAIO 3-6 BASKET Final Four di Coppa Italia Lbf 10 ATLETICA Mondiali di campestre a Tallahassee 16 PALLAMANO Europei Islanda-Italia a Kristianstad 18-1 FEBBRAIO TENNIS Australian Open 18 PALLAMANO Europei Italia-Ungheria a Kristianstad 20 PALLAMANO Europei Polonia-Italia a Kristianstad 22-1 FEBBRAIO PALLAMANO Europei fasi per le medaglie 24-25 VOLLEY Final Four Coppa Italia Femminile 26-30 FORMULA 1 Test a Barcellona FEBBRAIO 1 PALLAMANO Europei finali 4 CALCIO Coppa Italia quarti 6-22 OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 7 RUGBY Sei nazioni Italia-Scozia 7-8 VOLLEY Final Four Coppa Italia Maschile 8 FOOTBALL USA Super Bowl 11 CALCIO Coppa Italia quarti 11-13 FORMULA 1 Test a Sakhir 14 RUGBY Sei nazioni Irlanda-Italia 15 BASKET All Star Game Nba 17-18 CALCIO Playoff Champions League 18-20 FORMULA 1 Test in Bahrain 18-20 BASKET Final Eight di Coppa Italia Lba 19-22 GINN.

