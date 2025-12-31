Sinner e Alcaraz infiammano Seul | prezzi shock per l’esibizione prima degli Australian Open

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a sfidarsi nuovamente, questa volta a Seul, in un evento che anticipa gli Australian Open. La loro rivalità, già accesa nelle ATP Finals di Torino, attirerà l'attenzione degli appassionati di tennis, offrendo un’anteprima di alto livello. I prezzi dei biglietti stanno sorprendendo per accessibilità, rendendo questa esibizione un’occasione da non perdere per gli appassionati di sport e sportivi in generale.

Attesa e curiosità c’è in vista del prossimo incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I grandi rivali del tennis mondiale contemporaneo si sono lasciati a Torino, nell’atto conclusivo delle ATP Finals, dove l’altoatesino si è imposto in due set (7-6 (4) 7-5) e ha chiuso in maniera trionfale il proprio cammino nel Master di fine anno, non avendo mai perso un parziale. I due hanno scelto di non partecipare ad alcun torneo ufficiale di preparazione in vista degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Per sondare la loro condizione, dunque, è prevista una partita di esibizione alla Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud il 10 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

