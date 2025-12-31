Sinner difficili da accettare | ecco il video di fine anno

Jannik Sinner ha condiviso un video di fine anno in cui riflette sui momenti più significativi del 2025. Tra successi e difficoltà, il tennista italiano ha sottolineato come alcune esperienze siano state difficili da accettare, evidenziando il percorso di crescita personale e professionale affrontato durante l’anno. Un messaggio sincero che offre uno sguardo autentico sui suoi sentimenti e obiettivi per il nuovo anno.

"Ragazzi, che anno è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare": Jannik Sinner lo ha detto in un video postato sui social per celebrare la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Ripercorrendo il suo straordinario anno, quindi, il campione ha colto anche l'occasione per fare gli auguri di buon anno: il tennista azzurro, numero 2 al mondo dietro Carlos Alcaraz, ha mostrato le immagini di un 2025 storico, a partire dalla vittoria a Wimbledon, primo italiano a trionfare in terra inglese. "Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti - ha proseguito il 24enne altoatesino -.

