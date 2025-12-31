Sindaco aggredito sotto casa | ora indaga l' Antimafia

La Direzione Distrettuale Antimafia ha avviato un’indagine sull’aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, avvenuta sotto casa il giorno di Santo Stefano. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, portando le autorità a approfondire eventuali collegamenti con attività mafiose o altri motivi di natura criminale. L’indagine è ancora in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

È passata al vaglio della Direzione Distrettuale Antimafia l'inchiesta sull'aggressione subita dal sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, avvenuta sotto la sua abitazione nel giorno di Santo Stefano. Un passaggio che conferma la gravità dell'episodio, ritenuto dagli inquirenti un. Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave; Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa da uno sconosciuto: è grave; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo e volto sfregiato oltre a un dito amputato. Carmine Siano, il sindaco aggredito sotto casa nel giorno di Santo Stefano: volto sfregiato e un dito amputato. L'ipotesi della vendetta - Lo hanno atteso sotto casa, sapevano che il sindaco sarebbe uscito per presenziare a una manifestazione e lo hanno aggredito a bastonate lasciandolo esanime in un lago di sangue.

Il sindaco Carmine Siano picchiato brutalmente sotto casa a Castiglione del Genovesi, è grave: dito amputato - Salerno, agguato a Carmine Siano: il sindaco di Castiglione del Genovesi selvaggiamente picchiato sotto casa, caccia all'aggressore ... virgilio.it

Castiglione del Genovesi: sindaco Carmine Siano aggredito sotto casa da uomo incappucciato, gravi ferite e dito amputato - L’ipotesi più accreditata è un atto premeditato per motivi di rancore, probabilmente legati all’attività ... tg.la7.it

SET TV. . Sindaco aggredito a sprangate: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore Il sindaco di Castiglione del Genovesi era stato aggredito a sprangate nella sera di Santo Stefano. Sul pestaggio indagano i carabinieri. - facebook.com facebook

Resta il mistero sull'uomo che ha aggredito e massacrato il sindaco di Castiglione dei Genovesi Carmine Siano. «Non ho litigato con nessuno» x.com

