Simone Moro dopo il danno la beffa | in ospedale per l'attacco cardiaco derubato di carte e contanti

Simone Moro, noto alpinista, è stato recentemente protagonista di un episodio che ha attirato l'attenzione: dopo aver subito un attacco cardiaco e un doppio ricovero in Nepal e Italia, è stato derubato di carte e contanti durante il soggiorno in ospedale. Questo incidente si aggiunge alle sue sfide personali, evidenziando come anche in momenti di difficoltà possa verificarsi un imprevisto.

L'alpinista Simone Moro derubato in ospedale - Ma durante il ricovero sono spariti carta di credito e contanti: un danno di almeno 3mila euro ... rainews.it

Paura per Simone Moro. Operato a Kathmandu, ora sta meglio - Il forte alpinista bergamasco, 58 anni, ha avuto un serio problema cardiaco ad alta quota, è stato trasferito in elicottero a Kathmandu ed è stato operato d’urgenza. montagna.tv

Ricoverato al Papa Giovanni XXIII, nel reparto di Cardiologia per un check-up dopo il malore accusato in Nepal, l’alpinista Simone Moro è stato derubato mentre era momentaneamente fuori dalla stanza dell’ospedale. Gli hanno rubato bancomat, carte di cred - facebook.com facebook

