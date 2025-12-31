Simone Grazioso, noto per la sua partecipazione a Masterchef, riflette sulla sua esperienza nel programma. Critica l’uso di strategie emotive come il pianto e sottolinea di aver mantenuto un atteggiamento sobrio e riservato. In un’intervista a Fanpage.it, Grazioso condivide il suo punto di vista sulla competizione, evidenziando l’importanza di rimanere autentici senza ricorrere a tattiche manipolative.

Simone Grazioso ripercorre la sua esperienza a Masterchef con Fanpage.it. Dalla fama di concorrente “antipatico” alla scelta di non esporsi con racconti personali: "Ritengo che la carta del pianto, del far commuovere come strategia, non faccia per m". E sulla reazione dopo la vittoria di Anna Zhang: "Ero lì per vincere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Simone Grazioso: A Masterchef antipatico, mai usata la tattica del pianto. Normale non gioire per la vittoria di Anna.

