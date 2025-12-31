Silvano Benedetti, ex difensore del Torino, commenta il momento della squadra, sottolineando la necessità di miglioramenti. Secondo Benedetti, alcuni giocatori devono alzare il livello di rendimento per raggiungere gli obiettivi stagionali. La sua analisi, pubblicata su La Gazzetta dello Sport, offre uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale dei granata e sui passi necessari per progredire.

Silvano Benedetti, ex difensore del Torino, ha voluto analizzare il rendimento dei granata Silvano Benedetti, ex difensore centrale granata, analizza il momento del Torino su La Gazzetta dello Sport. TORINO-CAGLIARI 1-2 «È stata una sconfitta inaspettata, dopo due vittorie che erano maturate con grande personalità. Contro i sardi la partita era cominciata bene, per tutto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Silvano Benedetti sicuro: «Un Toro così deve migliorare. Mi aspetto di più da parte di quei giocatori»

Leggi anche: Luca Toni sicuro: «Il calcio italiano secondo me deve migliorare su quel determinato aspetto»

Leggi anche: Collovati gioca Inter Milan in anticipo: «Ecco che derby mi aspetto, quei due giocatori possono essere determinanti». Poi si esprime sul futuro di San Siro