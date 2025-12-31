Signorini su Chi evita il caso Medugno | Il principio resta lo stesso di sempre | donare senza pretendere

Nel numero di Chi del 31 dicembre, Signorini sottolinea l’importanza dei valori universali, evidenziando che il principio di donare senza aspettarsi nulla rimane fondamentale. Pur evitando riferimenti specifici al caso Medugno o alle recenti polemiche, il direttore ribadisce l’importanza di agire con generosità e senza calcolo, mantenendo una posizione sobria e rispettosa delle sensibilità di tutti.

Nel numero di Chi del 31 dicembre, Signorini firma una lettera dedicata ai valori universali. Nessun riferimento esplicito al caso Medugno o alla sua iscrizione nel registro degli indagati: il direttore sceglie di ribadire che "il principio resta lo stesso: dare senza calcolare", muovendosi in quella che sembra una presa di distanza dal dibattito delle ultime settimane.

“Messaggi e avances a casa di Signorini, non avevo il coraggio di parlarne con nessuno. Il clamore mediatico? Avevo contratti con firme della moda, ci ho solo perso”: così ... - Dalla querela depositata al Tribunale di Milano emergono alcuni dettagli inediti, altri invece già raccontati da Fabrizio Corona nel suo format su YouTube, Falsissimo ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale: "Temeva che rivelassi le sue avances", racconta Medugno - L'ex gieffino spiega le presunte pressioni subite dal conduttore del Grande Fratello e il silenzio mantenuto per anni, prima di denunciare ufficialmente con una querela depositata al Tribunale. movieplayer.it

Non sono giorni facili per il giornalista Alfonso Signorini. Prima la chiusura del profilo Instagram per evitare gli insulti gratuiti, poi l’autosospensione da Mediaset e ieri la notizia di essere indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale. Un - facebook.com facebook

