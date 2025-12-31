Signorini indagato | Accuse balorde

Alfonso Signorini è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione. La vicenda nasce dalla denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, nelle scorse settimane. La posizione dell’editore e conduttore è attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le accuse avanzate. La notizia ha suscitato attenzione e interrogativi sulla vicenda.

Adesso Alfonso Signorini è ufficialmente indagato per i reati di violenza sessuale ed estorsione. Si tratta di un atto dovuto conseguente alla denuncia presentata nei giorni scorsi in Procura a Milano dall'ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno. Il giovane, di professione modello e influencer, è quello che si potrebbe definire il «caso uno»: da lui Fabrizio Corona ha raccolto le prime confessioni per aprire la campagna contro il presentatore e giornalista. Chat, audio, video, testimonianze, diffuse on line sul format Falsissimo, che mostrerebbero l'esistenza di un «sistema Signorini» per entrare nella casa del Grande Fratello in cambio di favori sessuali da concedere al medesimo Alfonso.

