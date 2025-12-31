Signorini Antonio Medugno in un video su Instagram | Mai a letto con lui

In un video su Instagram, Antonio Medugno chiarisce con fermezza: “Mai a letto con Alfonso Signorini.” La sua dichiarazione è diretta e senza ambiguità, sottolineando di non aver mai avuto rapporti con il giornalista, né in passato né in seguito. Questa precisazione mira a chiarire eventuali fraintendimenti e a mantenere una comunicazione trasparente con il pubblico.

“Su questo voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta e né dopo, mai. Capisco il sospetto perché intorno a questo contesto ci sono stati tanti messaggi allusivi e di un rapporto che, col senno di poi, riconosco sbagliato. E qui mi prendo la mia responsabilità. Ho gestito malissimo quella situazione, ho lasciato spazio a quell’ambiguità che non avrei mai dovuto accettare”. Così, in un video su Instagram, Antonio Medugno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato il giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini.”Faccio questo video una volta sola, poi torno alla mia vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Signorini, Antonio Medugno in un video su Instagram: “Mai a letto con lui” Leggi anche: Antonio Medugno rompe il silenzio sulla denuncia a Signorini: “Non sono mai andato al letto con lui” | VIDEO Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Signorini: cosa ha detto Antonio Medugno nel video in abbonamento di Corona, la ricostruzione dei fatti; Fabrizio Corona: Oggi Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione; Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale: Accuse irreali di balordi; Antonio Medugno, chi è la fidanzata Federica Balzano: cos’ha detto su Signorini e le polemiche. Medugno si difende in un video su Instagram: «Non sono mai andato a letto con Signorini, sono stato manipolato dal mio manager» - Dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura di Milano che indaga su Alfonso Signorini con le accuse di estorsione e violenza sessuale ai suoi danni, Antonio Medugno, che l'ha denunciato, affida il su ... video.corriere.it

