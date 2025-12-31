Signorelli | scontro aperto La replica dell’Accademia | I lavori sono già avviati

Il Teatro Signorelli di Cortona rimane al centro di un acceso confronto tra sostenitori e amministrazione. Mentre le discussioni pubbliche si intensificano, l’Accademia ha confermato che i lavori di riqualificazione sono già in corso. La questione, ora, coinvolge la comunità e si evolve attraverso dibattiti pubblici e social media, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente sul futuro di questa struttura culturale.

di Laura Lucente CORTONA Il futuro del Teatro Signorelli continua ad animare il dibattito cittadino, spostandosi dall'aula del Consiglio comunale ai social network. Dopo l'intervento del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, che nei giorni scorsi ha ribadito prima in Consiglio e poi con un video diffuso online la posizione dell'Amministrazione sullo storico teatro, arriva ora la risposta ufficiale dell' Accademia degli Arditi. In una nota rivolta alla cittadinanza, l'Accademia chiarisce di essere al lavoro da mesi sulla questione degli interventi di restauro. Un percorso avviato dopo l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica, che ha reso l'ente pienamente operativo e strutturato.

