Sicurezza Tramuta | Grazie al nuovo Questore i risultati sono già tangibili

Da parmatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all’insediamento del nuovo Questore, Carmine Rocco Grassi, si sono già osservati segnali di miglioramento nella gestione della sicurezza pubblica. In qualità di Responsabile del Dipartimento Provinciale di Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia, Giuseppe Tramuta esprime soddisfazione per l’impegno e l’attenzione dimostrati, auspicando un rafforzamento delle azioni volte a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

"In qualità di Responsabile del Dipartimento Provinciale di Sicurezza e Legalità del partito Fratelli d'Italia - si legge in una nota di Giuseppe Tramuta - esprimo il mio vivo compiacimento al nuovo Questore, Carmine Rocco Grassi, appena insediato, per l'opportuna e tempestiva accelerazione nelle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

