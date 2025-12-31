Sicurezza a Brindisi | monito del Sap su criticità d’organico e nuove tensioni sociali
La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi commenta il bilancio annuale dell’Amministrazione, evidenziando le criticità legate alla carenza di personale e alle crescenti tensioni sociali. La nota si propone di offrire una prospettiva dal punto di vista degli agenti che quotidianamente garantiscono sicurezza nel territorio, sottolineando l’importanza di interventi adeguati per affrontare le sfide attuali.
BRINDISI – In occasione della diffusione del bilancio annuale da parte dell’Amministrazione, la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Brindisi ha offerto una riflessione complementare per dar voce al personale che opera quotidianamente sul territorio. Se da un lato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
