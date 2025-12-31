Siciliano ex Mercadante da anni nel sistema-cultura | chi è Ninni Cutaia nuovo assessore alla Cultura in Campania

Ninni Cutaia, noto come Siciliano ex Mercadante, è stato recentemente nominato assessore alla Cultura, agli Eventi e al Personale nella giunta regionale guidata da Roberto Fico in Campania. Con un’esperienza consolidata nel settore culturale e amministrativo, Cutaia si integra nel sistema regionale con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e valorizzare il patrimonio locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle politiche culturali in regione.

