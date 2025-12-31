Siciliano ex Mercadante da anni nel sistema-cultura | chi è Ninni Cutaia nuovo assessore alla Cultura in Campania

Ninni Cutaia, noto come Siciliano ex Mercadante, è stato recentemente nominato assessore alla Cultura, agli Eventi e al Personale nella giunta regionale guidata da Roberto Fico in Campania. Con un’esperienza consolidata nel settore culturale e amministrativo, Cutaia si integra nel sistema regionale con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e valorizzare il patrimonio locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle politiche culturali in regione.

Nella nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico entra Onofrio “Ninni” Cutaia, nominato assessore alla cultura, agli eventi e al personale.Cutaia, catanese, classe 1959, è una figura di lungo corso del sistema culturale italiano. Dal 2002 al 2007 ha diretto il teatro Mercadante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

