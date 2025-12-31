Il 5 gennaio alle 18.00, al Teatro Annibale di Francia, si terrà “Siamo Tutti Connessi”, uno spettacolo multidisciplinare promosso dall’associazione MetaCometa APS, nell’ambito del programma “Natale a Messina 2025”. L’evento offre un’occasione per riflettere sui temi della connessione e della comunicazione attraverso diverse forme artistiche, in un contesto che valorizza la cultura e l’incontro tra le persone.

Il 5 gennaio alle ore 18.00, al Teatro Annibale di Francia, nell’ambito del Programma eventi “ Natale a Messina 2025” andrà in scena lo spettacolo “Siamo Tutti Connessi”,presentato dall’associazione MetaCometa APS. Una serata di arte, comunità e impegno sociale che mette al centro il tema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - "Siamo Tutti Connessi": spettacolo multidisciplinare al teatro Annibale

Leggi anche: Al Teatro Garibaldi lo spettacolo “A tutti ma non a me”

Leggi anche: Spettacolo 'A casa tutti bene' al Teatro ABC

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un fulmine sul rifugio della Lida, i cani di Olbia restano senza luce.

Cybersicurezza, Ciardi: "Siamo tutti connessi e tutti siamo responsabili in quota parte" - La vicedirettrice della Cybersicurezza nazionale Nunzia Ciardi, al Salone della Giustizia, spiega come il loro lavoro sia anche quello di diffondere consapevolezza tra aziende e cittadini: “Ognuno di ... rainews.it

A Natale siamo tutti più buoni. In molti sono anche più soli: in questo numero esploriamo cosa significa passare le feste in carcere, in una rsa o vivendo per strada. Trovando comunque in quello che mangiamo ricordi, speranza e possibilità di gioia. Leggi Cibo - facebook.com facebook