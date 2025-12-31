Sia l’anno della svolta per il Ssn | gli auguri di medici e infermieri 

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, esprime l’auspicio che il nuovo anno rappresenti una svolta per il Servizio sanitario nazionale. In un momento di grande attenzione alla salute, ribadisce l’importanza di mettere al centro le esigenze dei cittadini e di rafforzare il sistema sanitario italiano, affinché possa garantire servizi adeguati e sostenibili per tutti.

“La salute degli italiani viene prima di ogni altra cosa”. A ribadirlo con forza è il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che alla vigilia del nuovo anno auspica una svolta per il Servizio sanitario nazionale (Ssn). Ma cosa augurano medici e infermieri a cittadini e colleghi per il 2026? LaPresse ha chiesto una riflessione ad alcuni protagonisti della sanità italiana: ecco cosa ci hanno detto. Con una piccola anticipazione: la tenuta del Ssn preoccupa un po’ tutti. Il leader Anaao: “Non perdiamo la fiducia”. “Ai medici auguro di trovare la forza di dire di no, di non arrendersi, non scoraggiarsi e non perdere la fiducia in chi vuole difenderli, ma soprattutto di non perdere la fiducia in noi stessi, che è il punto di partenza per migliorare il sistema; e ce la possiamo fare”, afferma il sempre battagliero Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed. 🔗 Leggi su Lapresse.it

