Il Capodanno è un’occasione di convivialità e allegria, ma è importante considerare anche i nostri amici animali. La vicesindaca e assessore ai Diritti degli animali Roberta Crudeli invita a fare in modo che questa festa sia serena e sicura per tutti, rispettando e tutelando il benessere degli animali domestici. Un gesto semplice, che contribuisce a creare un clima di rispetto e armonia durante le festività.

Capodanno è un momento di festa e spensieratezza, facciamo sì che lo sia per tutti – dice la vicesindaca e assessore ai Diritti degli animali Roberta Crudeli (nella foto) -. L’invito che mi sento quindi di rivolgere è quello di festeggiare seguendo un comportamento civile e rispettoso di tutti, limitando l’uso dei botti e dei fuochi d’artificio. Facciamolo per la sicurezza di tutti, facciamolo per l’ ambiente e, non ultimo, facciamolo per i nostri amici animali che soffrono particolarmente a causa dei botti. Per questo motivo, come ogni anno, il nostro ufficio per i Diritti degli animali ha preparato una lista di semplici regole da seguire" conclude la vicesindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sia festa anche per i nostri amici animali"

Leggi anche: L'appello che impazza sui social: "No a botti e fuochi per i nostri amici animali"

Leggi anche: Due giorni dedicati ai nostri amici animali: al Quasar Village di Corciano torna il D-day 4

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sia festa anche per i nostri amici animali; Tantissimi auguri per un Santo Natale a tutti i nostri lettori; Campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dei fuochi d'artificio; Cani e Natale, cosa fare e cosa non fare perché anche per lui sia una vera festa.

"Sia festa anche per i nostri amici animali" - I suggerimenti per un capodanno tranquillo anche per gli amici a quattro zampe includono: non lasciare il proprio cane o gatto all’aperto, dove il rumore è più forte, in casa invece è necessario ... lanazione.it