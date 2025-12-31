Un incidente si è verificato sull’autostrada a causa del distacco di un carico. Una moto d’acqua trasportata su un rimorchio ha improvvisamente ceduto, scivolando sull’asfalto e causando un impatto notevole. L’episodio ha suscitato grande attenzione tra gli automobilisti presenti, evidenziando l’importanza di controlli e sicurezza nel trasporto di veicoli di grandi dimensioni.

Un episodio tanto spettacolare quanto pericoloso si è verificato sull’autostrada. Una moto d’acqua trasportata su un rimorchio ha improvvisamente ceduto durante il viaggio, scivolando sull’asfalto davanti agli occhi increduli degli automobilisti in transito. La scena è stata immortalata da un testimone che stava affiancando il camion proprio nel momento in cui il carico si è staccato. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante stava procedendo regolarmente lungo la carreggiata quando, all’improvviso, una delle cinghie di fissaggio avrebbe ceduto. In pochi istanti la moto d’acqua si è inclinata, ha perso stabilità ed è precipitata dal rimorchio, finendo prima sull’asfalto e poi fuori dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si stacca il carico in autostrada, impatto devastante

