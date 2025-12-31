Si schianta con l'auto e muore a 35 anni | Pietro stava rientrando a casa dal lavoro
Pietro Paolo D'Ambrosio, 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Luzzi, Cosenza. Mentre rientrava a casa dopo il lavoro, ha perso il controllo dell’auto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. La notizia ha suscitato tristezza nella comunità locale.
Pietro Paolo D'Ambrosio, 35 anni, è morto in un grave incidente a Luzzi (Cosenza). Il giovane stava rientrando a casa dopo aver svolto il suo turno di lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
