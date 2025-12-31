Si schianta con l'auto e muore a 35 anni | Pietro stava rientrando a casa dal lavoro

Pietro Paolo D'Ambrosio, 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Luzzi, Cosenza. Mentre rientrava a casa dopo il lavoro, ha perso il controllo dell’auto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. La notizia ha suscitato tristezza nella comunità locale.

