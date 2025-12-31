Si ribalta in curva mentre guida Anna Rosa Pedrotti morta dove anni fa perse la vita il figlio

Anna Rosa Pedrotti, ex insegnante della Val di Non, è deceduta in un incidente stradale a Sanzeno. La donna, che anni fa aveva perso il figlio in un incidente simile nello stesso tratto di strada, si è ribaltata in curva mentre era alla guida. La tragedia riporta alla memoria un episodio doloroso che ha segnato profondamente la sua vita.

Si sente male mentre guida, il trattore si ribalta e lo schiaccia: morto il conducente nel Salernitano - Si sente male mentre guida il trattore in un campo agricolo, perde il controllo del mezzo che si ribalta e lo schiaccia. fanpage.it

Grave incidente stradale a Sanzeno: si ribalta con l'auto in curva, morta una donna di 86 anni htps://www.lavocedelnordest.eu/grave-incidente-stradale-a-sanzeno-molti-altri-soccorsi-sulle-piste-del-trentino/ Molti soccorsi sulle piste e nelle valli del Trentino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.